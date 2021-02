Árbitros também dizem "basta". "Isto é de terceiro mundo"

Em entrevista à Renascença , Luciano Gonçalves, à luz das ameaças recebidas por Luís Godinho após o Braga-FC Porto, entende que é tempo estancar este tipo de episódios que "vão para lá do julgamento da competência dos árbitros e entram na esfera da pessoas, do ser humano, do homem".

O presidente da APAF defende uma intervenção urgente dos responsáveis da arbitragem nacional. Centrando-se no jogo entre Braga e Porto, em que a decisão de Luís Godinho em expulsar Luis Diaz após intervenção do VAR, Hugo Miguel, foi o momento determinante da partida, Luciano Gonçalves reclama um esclarecimento público das regras para que "as pessoas percebam o que é transmitido aos árbitros".

Esclarecimento urgente

"É importante que os responsáveis da arbitragem expliquem duas coisas: qual é a indicação que existe para que aqueles lances sejam analisados daquela forma, e se assim for o árbitro esteve bem; ou explicar que as indicações não são essas, e aí o árbitro errou. É importante que o público em geral perceba quais são as diretrizes que os árbitros recebem do Conselho de Arbitragem, do IFAB [International Board, órgão responsável pela revisão das regras do jogo], da FIFA e da UEFA", defende.