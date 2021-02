Álvaro Pacheco é o treinador do mês na II Liga

Álvaro Pacheco, técnico do Vizela, foi distinguido com o prémio Vítor Oliveira - Treinador do Mês da Liga referente à II Liga, em janeiro.

Aos 49 anos de idade, o treinador do Vizela conduziu a equipa a quatro vitórias e um empate, nas cinco partidas disputadas no mês em questão, com 11 golos marcados e apenas quatro sofridos, cimentando o quarto lugar da tabela classificativa.

Com um total de 34% dos votos dos companheiros de profissão, Álvaro Pacheco superou a concorrência de Fernando Alexandre, adjunto de Rui Borges na Académica, com 22%, e de José Mota, do Leixões, com 21%.