Chelsea vence Barnsley e garante última vaga nos quartos de final da Taça

O avançado Tammy Abraham assegurou o apuramento do Chelsea para os quartos de final da Taça de Inglaterra de futebol, ao marcar o golo do triunfo por 1-0 sobre o Barnsley, do segundo escalão.

Na visita ao campo do 13.º classificado do Championship, o ponta-de-lança inglês anotou o único tento dos ‘blues’, aos 64 minutos, limitando-se a encostar à ‘boca’ da baliza um cruzamento do lateral Reece James.

A formação comandada por Thomas Tuchel garantiu, assim, a última vaga nos quartos de final da competição, em que vai receber o Sheffield United, segundo ditou o sorteio realizado nesta quinta-feira.