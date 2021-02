​Bruxelas revê em baixa recuperação económica de Portugal para 2021

A Comissão Europeia fez uma revisão em baixa das perspetivas de recuperação económica de Portugal para 2021. Nas previsões económicas de Inverno divulgadas esta quinta-feira, Bruxelas aponta para um crescimento do PIB de 4,1% do PIB, menos 1, 3 pontos percentuais do que nas previsões de outono.



Segundo o documento de Bruxelas, a evolução da pandemia e as atuais medidas de confinamento vão ter um impacto significativo na atividade económica.

O PIB deverá cair no primeiro trimestre de 2021, antes de começar a recuperar a partir do segundo trimestre do ano, em particular nos meses de verão.

Esta recuperação, segundo a previsão da União Europeia ficará a dever-se ao turismo, num cenário de levantamento das restrições às viagens dentro da União Europeia.