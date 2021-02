Lucas Veríssimo em estreia na convocatória do Benfica

Lucas Veríssimo é a grande novidade nos convocados do Benfica para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, contra o Estoril.

O defesa-central brasileiro foi anunciado como reforço no último dia do mercado de transferências, vindo do Santos, mas apenas foi apresentado formalmente na terça-feira. Ainda assim, Jorge Jesus convocou o defesa para o jogo da Taça.

A outra novidade na convocatória é Rafa Silva, que está recuperado de um traumatismo no joelho esquerdo e integra os convocados. André Almeida, Waldschmidt e Jardel continuam lesionados e não são opção para Jorge Jesus.

De fora da convocatória por opção ficam Svilar, Nuno Tavares, Conti, Morato, Samaris e Gonçalo Ramos. Recorde-se que, para a Taça de Portugal, os treinadores podem ter apenas sete jogadores no banco de suplentes.

O Estoril recebe o Benfica no Estádio António Coimbra da Mota, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

A lista de 19 convocados

Guarda-redes: Helton e Odysseas;

Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto e Lucas Veríssimo;

Médios: Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho;

Avançados: Darwin e Seferovic.