Nuno André Coelho não entrega título ao Sporting

O antigo central, que jogou com Hugo Viana, atual diretor-desportivo do clube, em Alvalade, não entrega o título ao Sporting, mas faz contas a um lugar de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões - as duas primeiras posições - e conclui, sem margem para dúvida, que a equipa "estará na luta" por esse objetivo.

Fim de carreira aos 33 anos

Nuno André Coelho, de 35 anos, pendurou as botas aos 33, depois de uma terceira época em Chaves. Nesta entrevista à Renascença, o antigo futebolista explica que antecipou a reforma dos relvados, devido a problemas físicos.

"Foi uma opção minha e, depois do Chaves, nunca mais joguei futebol a nível profissional. Tive muitos problemas físicos, fui operado aos joelhos duas vezes e não dava mais. Agora a prioridade é a família e outros objetivos que tenho", revela.



Internacional pela seleções jovens de Portugal, Nuno André Coelho jogou por FC Porto, Sporting e Braga. Ganhou uma Taça de Portugal pelo FC Porto e uma Taça da Liga pelo Braga.

Natural de Penafiel, terminou a formação nos dragões. Além de Chaves, Porto B, Maia, Portimonense e Estrela da Amadora, o antigo central teve três experiências no estrangeiro: no Standard Liège, da Bélgica, no Balikesirspor, da Turquia, e nos norte-americanos do Sporting Kansas City.