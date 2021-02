Beto: "Vai ser difícil o Sporting não ser campeão"

"O futebol é fértil em reviravoltas e em surpresas, já o ano passado assistimos a essa reviravolta do FC Porto em relação ao Benfica, mas acho que com a confiança que o Sporting tem demonstrado dentro de campo vai ser muito difícil existir uma reviravolta este ano. Há muito trabalho e capacidade não só do Rúben Amorim como de todos os jogadores, há uma comunhão de objetivos e vai ser muito difícil destronar o Sporting", afirma o internacional português, em entrevista a Bola Branca .

Beto admite tudo, porque futebol é futebol, mas o antigo guarda-redes do Sporting considera que os leões dificilmente deixarão escapar a oportunidade de serem campeões esta época. À vantagem pontual que neste momento se verifica, Beto junta a confiança do plantel de Rúben Amorim para concluir que "vai ser muito difícil destronar o Sporting".

Após a vitória em Barcelos com o Gil Vicente (1-2), na primeira jornada da segunda volta, e o empate entre FC Porto e Braga, o Sporting ficou com oito pontos de avanço sobre o FC Porto e 11 sobre Braga e Benfica.

Uma vantagem que não altera o discurso de Rúben Amorim, que mantém o horizonte da equipa no jogo seguinte e não na meta do título.

O líder Coates, uma extensão do treinador

Determinante para o triunfo em Barcelos, de reviravolta no marcador, foi Seba Coates. O central uruguaio marcou os dois golos dos leões, demonstrando "o lutador nato" que é, sustenta Beto.



"O Seba nunca deixou de ser Seba. É um jogador com uma capacidade de liderança muito forte, e aquilo que os sportinguistas podem esperar sempre do Seba é a entrega total, dedicação, superação, capacidade de liderança, por isso o Sporting tem ali um estandarte", observa.

Beto esteve com Coates no Sporting em 2016/17, naquela que foi a primeira época completa do uruguaio em Alvalade, depois de meio ano cedido pelo Liverpool. E o guarda-redes reconhece no atual capitão dos leões o perfil para ser "a extensão da mensagem do treinador dentro de campo.

"O Rúben Amorim tem mostrado ser um grande líder, um grande treinador, a acaba por ter em Coates a extensão da sua mensagem dentro de campo, e em momentos em que a equipa precisa de ajuda acaba por ser o Seba que guia a equipa", anota.