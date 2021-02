“Basta”. Pinto da Costa indignado com arbitragem em Braga.

O presidente do FC Porto deixa duras críticas à arbitragem e repete: “Basta, mas ninguém nos vai vergar”.

"Basta! Vamos dizer aqui, solenemente, basta. Queremos paz no futebol, mas não nos provoquem nem brinquem mais com o FC Porto. Apelo à serenidade, mas digo basta", refere.



Jorge Nuno Pinto da Costa queixa-se especialmente de Hugo Miguel, o VAR da partida contra o Sp. Braga para a Taça de Portugal.

"O senhor Hugo Miguel, VAR de hoje, foi também VAR no FC Porto-Benfica, que teve o mesmo árbitro principal, Luís Godinho. Nesse jogo, quando foi mostrado o amarelo ao Taremi [entrada sobre Otamendi] ele interveio para pedir um vermelho e sobre todas as agressões que houve nesse jogo, que mostrámos depois, ele não chamou o árbitro para nenhuma. Hoje, isso aconteceu num lance lamentável mas perfeitamente casual", referiu.



Na sala de imprensa, Pinto da Costa acrescenta: "Na final da Taça da Liga, quando um jogador do Sporting atingiu um do Sp. Braga nas partes baixas, ele também não interveio. São demasiados falhanços para termos de estar sempre a levar com este senhor no VAR. Vejam, analisem toda a dualidade de critérios que houve. Na expulsão do Uribe, toda a gente sabia que ele não podia ir para a rua sozinho, mas isso o VAR e o árbitro não viram".



O líder portista ainda apelou à “serenidade” dos adeptos e queixou-se da "falta" de um secretário de Estado do Desporto. "Sei que neste país não temos secretário de Estado do Desporto porque morreu. Não foi enterrado mas está morto ou desertou".

Dentro de campo, o Sp. Braga e o FC Porto empataram 1-1 com golos de Taremi e Fransérgio.