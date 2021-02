Rui Rio avisa que Governo tem 15 dias para preparar testes em massa

O presidente do PSD, Rui Rio, avisa que o Governo tem 15 dias para preparar testes em massa e defende a fixação de uma meta de casos de Covid-19 e de taxa de transmissão para Portugal iniciar o desconfinamento.

No final de uma audiência com o Presidente da República, o líder social-democrata disse que se o país tivesse apostado mais cedo na testagem massiva "não tinha chegado a esta situação".

Rui Rio confirmou que o PSD vai votar favoravelmente a renovação do estado de emergência por mais duas semanas e define como prioridades definir os números de infetados e valor do R a partir dos quais começa o desconfinamento e preparar testes em massa à população.

"São regras de gestão e bom senso. Parece-me bem que o Governo siga esta regra. Não precisa de testar em massa já porque estamos confinados, mas tem estes 15 dia para se preparar-se para daqui depois começar a testar em massa. Se tivesse sido assim lá para trás Portugal nunca teria chegado a esta situação. A responsabilidade de não o fazer agora começa a ser alguma", sublinha.



Questionado sobre quanto mais tempo Portugal vai continuar em confinamento geral, Rui Rio considera que tudo vai depender do patamar de casos que ficar definido.

Nestas declarações aos jornalistas, o presidente do PSD também lamentou a decisão do epidemiologista Manuel Carmo Gomes de abandonar as apresentação no Infarmed.

