PSD repudia antissemitismo nas redes sociais e apresenta voto no Parlamento

O grupo parlamentar do PSD entregou esta quarta-feira no Parlamento um voto de condenação a “repudiar o discurso do ódio e antissemitismo nas redes sociais”.

Para os deputados do maior partido da oposição trata-se de “um ataque à tolerância, inclusão, diversidade e à própria essência” das normas e princípios de direitos humanos”, e pretende-se “reafirmar o compromisso de defesa da igualdade e da dignidade humana”.

“Em Portugal, verifica-se a propagação de discursos antissemitismo, com insinuações graves contra o povo judeu. Igualmente grave é a concordância de várias pessoas que sinalizam, partilham e contribuem para essa difusão. De resto, ser defensor de abril é honrar os seus valores”, lê-se ainda no texto.

Na passada semana, o capitão de Abril e porta-voz do Conselho da Revolução Rodrigo Sousa e Castro protagonizou uma acesa polémica e também diálogo direto via Twitter com o Embaixador de Israel, Raphael Ganzou, devido a uma publicação naquela rede social sobre a compra de vacinas anti-Covid-19 por Israel.

“Os judeus, como dominam a finança mundial, compraram e têm as vacinas que quiseram. É uma espécie de vingança histórica. E mais não digo antes que os ‘bulldogs’ sionistas saltem”, declarou.

Sousa e Castro foi membro do denominado Grupo dos Nove (moderados) e, no 25 de Novembro de 1975 (contra-golpe militar que terminou o Processo Revolucionário Em Curso), esteve no posto de comando do Palácio de Belém, ao comando do então presidente da República, general Costa Gomes.

O diplomata israelita Ganzou respondeu: “como orgulhoso ‘bulldog’ sionista, posso prometer que se Israel desenvolver uma cura para a Covid-19, o coronel Sousa e Castro terá acesso a ela, caso precise”.

O Embaixador de Israel em Lisboa acrescentou que, “quando se trata de medicina, não excluímos nem antissemitas primitivos, nem racistas ignorantes, mesmo que o seu presente não seja tão glorioso como o seu passado”.

“Muito obrigado. Por um lado, já tentei, sem sucesso, pelos vistos, esclarecer que errei ao falar genericamente em judeus e, por isso, peço desculpa. Por outro lado, prescindo da cura e ofereço-a a um palestiniano dos territórios ocupados por Israel”, retorquiu ainda Sousa e Castro, apoiante na década de 1980 do Partido Renovador Democrático (PRD), sob a égide do chefe de Estado da altura, general Ramalho Eanes, e que, mais recentemente foi cabeça-de-lista por Lisboa do Partido Democrático Republicano (PDR), fundado pelo advogado Marinho Pinto, em 2015.

Também esta quarta-feira, o grupo parlamentar do CDS-PP entregou no parlamento um projeto de voto no qual manifesta preocupação pelo "recrudescimento do fenómeno de antissemitismo" e condena "todos os seus atos e mensagens" associadas.