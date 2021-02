Morte de Ihor Homeniuk. Julgamento suspenso por suspeitas de Covid-19

O juiz relatou que a magistrada “queria vir trabalhar”, tendo sido aconselhada, no entanto, a ligar para a linha de apoio SNS 24, com a sessão a ser adiada para 24 de fevereiro, data que já estava agendada para dar continuidade ao julgamento.

Foi suspenso o julgamento dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusados da morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, depois de a procuradora do Ministério Público ter apresentado sintomas de Covid-19.

“Vejo-o agitado a andar às voltas dentro da sala. Percebi que ele não entendia Português nem Inglês” e continuou a descrever: “depois, ao passarmos o pórtico do raio x, ele levanta os braços e cai de costas e bate com a cabeça. Teve convulsões. Quando veio a si, abriu os olhos e não percebia onde estava. Prestei-lhe a assistência imediata”, relata Nuno Pereira.

INEM encontrou Ihor Homeniuk em “paragem cardiorrespiratória”

João Valente, o médico do INEM que encontrou Ihor Homeniuk sem vida, no Centro de Instalação (CIT) do SEF no aeroporto de Lisboa, explicou ao início da tarde ao coletivo de juízes que julga o caso que encontrou o passageiro ucraniano em paragem cardiorrespiratória com um hematoma na testa e o corpo com manchas azuis e esbranquiçadas.

A procuradora do Ministério Público, Leonor Machado, quis saber porque não tinha o medico do INEM registado as manchas e o hematoma no relatório do óbito. A testemunha referiu que as manchas encontradas eram compatíveis com a paragem cardiorrespiratória e que não pareceu útil acrescentar que a vítima tinha um hematoma.