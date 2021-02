Infarmed manda recolher máscaras da marca Famapro

O Infarmed mandou retirar do mercado máscaras cirúrgicas tipo IIR, da marca Famapro, por apresentarem indevidamente a marcação CE e não haver evidência de cumprirem todos os requisitos legais aplicáveis a nível europeu.

A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde explica que as máscaras, fabricadas pela empresa "Nah Anh Equipment Trading Production Co. Ltd., com mandatário Seamodal Cargo, Lda.," ostentando marcação CE indevida, apresentam ainda documentação técnica incompleta.

Por isso, o Infarmed decidiu suspender a comercialização e ordenar a retirada do mercado, lembrando que as entidades que tenham máscaras deste tipo "não as devem utilizar e devem entrar em contacto com o mandatário".

No ano passado, foram apreendidas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) mais de 1,3 milhões de máscaras por incumprimento das regras.

Segundo a ASAE, os principais motivos foram a indevida marcação CE (que indica que um produto está conforme as diretivas comunitárias), a falta de requisitos essenciais de saúde e segurança em equipamentos de proteção individual (EPI), o incumprimento dos requisitos em máscaras "comunitárias" e a contrafação.