Ex-ministro Manuel Pinho continua arguido no caso EDP

O Tribunal Constitucional (TC) manteve o ex-ministro Manuel Pinho como arguido no caso EDP, mantendo-se válida a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa que anulou a decisão do juiz Ivo Rosa de lhe retirar esse estatuto.

A confirmação da decisão do TC, que demorou cerca de um ano e meio a ser proferida, foi dada esta quarta-feira pelo seu advogado Ricardo Sá Fernandes, no Campus de Justiça, em Lisboa.

"O Tribunal Constitucional entendeu que é constitucional o entendimento de que o juiz de instrução não pode anular, na fase de inquérito, o ato de constituição de arguido", referiu o advogado, discordando da decisão.

Ricardo Sá Fernandes adiantou que "aquilo que se pretendia era que se declarasse inconstitucional o entendimento de que ao juiz de instrução está vedado anular atos praticados pelo MP de constituição de arguido quando este ato for ilegal. O TC entendeu que não cabia ao juiz de instrução ter esse papel e eu lamento profundamente".