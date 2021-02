Efeitos do confinamento já se refletem nos Cuidados Intensivos. "Provavelmente não será preciso chegar ao aumento de 200 camas"

Veja também:

Portugal tem capacidade para aumentar o número de camas em Cuidados Intensivos, mas José Artur Paiva, diretor do serviço de Medicina Intensiva do Hospital de São João, no Porto, admite que não será necessário um aumento tão grande como o que era previsto há poucos dias, quando ainda não se sentiam efeitos do confinamento decretado em janeiro.

Das 207 camas que podiam ser deslocadas das áreas de Cirurgia e de Recobro Anestésico, mais de 140 já estão abertas para Cuidados Intensivos.

As previsões dos especialistas apontam para um máximo de ocupação dos Cuidados Intensivos para os próximos dias, mas, em entrevista à Renascença, José Artur Paiva admite que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) poderá dar a resposta adequada, sem necessidade de mais recursos extraordinários.

Para o presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, a transferência de doentes para outros países não é uma solução a ponderar neste momento.



Defensor de um combate à pandemia em três frentes - confinar, testar e vacinar -, o diretor do serviço de Medicina Intensiva do São João responsabiliza o Governo por decisões tardias e alerta para a necessidade de um prolongamento do confinamento e de um desconfinamento gradual.

Travar a pandemia está a ter custos que terão de ser recuperados assim que haja um sinal evidente de travagem da transmissão do vírus.

Qual é a sua expectativa para os próximos dias, atendendo que previsão dos epidemiologistas aponta para a possibilidade de os Cuidados Intensivos poderem atingir uma taxa de ocupação recorde?

Espero aquilo que creio que todos esperam, que a sobrecarga no sistema da Medicina Intensiva continue a ser elevada, com uma heterogeneidade grande entre as várias regiões do país. Neste momento faz-se sentir de uma forma muito mais significativa nas áreas de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e do Alentejo. As outras regiões, nesta altura, estão em menor sobrecarga.



Por outro lado, espero uma redução progressiva da transmissão viral na comunidade, uma redução que já se verifica e que é bastante marcada no número de novos casos e no Rt [rácio de transmissibilidade, indicador que define o grau de transmissibilidade da infeção]. É isto que esperamos para os próximos tempos e esperamos que as decisões relacionadas com elas sejam adequadas.

O Hospital de São João (HSJ), apesar de não ser dos casos mais críticos a nível nacional, está preparado para este pico que ainda se espera ao nível de internamentos?

Nós lidamos nesta altura com cerca de 110 doentes críticos - uns Covid-19 e outros não Covid-19. O nosso compromisso é igual para ambos os grupos de doentes, e não pode ser de outra maneira.

No nosso DNA está sermos um centro de referência para a região Norte e para todo o país. Ao longo desta pandemia temos tido cerca de 30% doentes críticos de fora da nossa área de referência direta.

Nos últimos tempos temos feito parte de um esquema de ajuda programada aos hospitais da região de LVT, que nesta altura têm uma maior sobrecarga. Eu defendo que este caminho de transferência inter-regional deve continuar e ser reforçado, uma vez que temos de pugnar pela utilização transversal dos recursos, de forma a garantir uma equidade de acesso do cidadão [ao serviços de saúde] em todas as regiões do país.

Como é que se pode resolver este ainda previsível agravamento dos internamentos nos hospitais? Com mais camas, mais recursos humanos?

Acho que é muito importante, e creio que nos últimos dias temos conseguido isso, focar a nossa mensagem numa confiança muito grande na resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O SNS deu provas de uma extraordinária elasticidade, extraordinária "compliance", de uma capacidade notável dos seus profissionais.

Esse foco nessa confiança é muito importante, em detrimento de notícias de transferência de doentes para o estrangeiro, que só faria sentido utilizar em último recurso, em último dos últimos recursos e penso que, nesta altura, essa hipótese está afastada.