DGS tem travado alterações nos rastreios e nos testes. Governo pressiona

A resistência vai ao ponto de não ter sido, ainda, possível replicar no resto do país um projeto do Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Porto Ocidental, que permitiu diminuir para metade o tempo de resposta ao inquérito epidemiológico e envolver militares, dentistas e técnicos operacionais dos municípios num esforço considerado fundamental para a resposta que o Norte deu na terceira vaga da pandemia.

O projeto foi até apresentado ao secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, que estimulou a que fosse seguido no resto do país.

As alterações foram aceites pela Administração Regional de Saúde (ARS) que a replicou em oito ACeS, de Viana do Castelo a Aveiro.

A possibilidade está, aliás, prevista nos últimos decretos presidenciais que enquadram as medidas que, depois, são decididas pelo Governo. “Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profissionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades e serviços de saúde, especificamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa”, dizem os sucessivos decretos presidenciais.

Os últimos decretos com as medidas para o estado de emergência já previam a requisição de militares e de profissionais de vários setores para ajudar nos inquéritos, que chegaram a um atraso na ordem da dezena de milhar. A “resistência” à mudança, ao que foi dito à Renascença , também se manifestou na resistência ao mecanismo de simplificação de preenchimento e tratamento do inquérito.

“A saúde pública colocou sempre muitos entraves”, conforme foi relatado à Renascença . E onde a resistência foi sentida, sobretudo, na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde já no verão se tinha feito sentir a resistência a participação de mais gente no seguimento de casos. Recorde-se que no verão, esta região de saúde continuou a ter várias freguesias com indicies elevados de transmissão.

Um dos problemas colocados pelos médicos era o facto de essas pessoas não deverem ter acesso a dados de saúde dos cidadãos. Mas também isso o Presidente tentou resolver, abrindo uma exceção no direito à proteção de dados pessoais para permitir o tratamento de dados pessoais e de dados relativos à saúde por quem esteja envolvido nos inquéritos e nos rastreios, mesmo não sendo profissional de saúde.

Nem assim se generalizou no país o recurso a pessoas disponíveis para ajudar no combate à pandemia através do rastreio. No Alentejo e no Algarve foram mobilizados estudantes de enfermagem e medicina. Mas o projeto do Porto continua por expandir a todo o país e as novas formas de inquérito continuam por implementar de forma generalizada, o que podia ter sido imposto por uma norma da DGS.

Rastrear e testar, rastrear e testar

Os rastreios sempre foram salientados como determinantes para quebrar cadeias de transmissão. E esta terça-feira voltaram a ser referidos pelos especialistas na chamada reunião do infarmed. Por isso, na sua intervenção (já na parte fechada da reunião), António Costa insistiu no reforço do rastreio, no que foi lido como um recado para dentro da DGS.

E insistiu nos recados nas publicações que fez no Twitter depois da reunião: "É necessário continuar a investir na testagem massiva e na capacidade de rastreamento", escreveu António Costa.

Ora, a testagem é outro assunto em que, nos dois últimos dias, o Governo tem insistido publicamente com a DGS. Primeiro, na segunda-feira, a ministra da Saúde anunciou que já tinha pedido àquela estrutura que revisse e alterasse os critérios para realização de testes, para que deixem de ser prescritos só a quem tem sintomas ou teve algum contacto de alto risco com um infetado. “Neste momento, os testes são sobretudo preconizados para os contactos de alto risco e aquilo que pedimos que fosse avaliado tecnicamente era a possibilidade de o teste ser mais abrangente, independentemente do risco do contacto", disse a ministra, insistindo que a diminuição do número de contágios não deve fazer descer o número de testes.