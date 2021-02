Daqui a dois meses Portugal pode estar a vacinar 81 mil pessoas por dia, diz coordenador da vacinação

Veja também:

O responsável pelo plano de vacinação contra a Covid-19 acredita que daqui a dois meses, no segundo trimestre do ano, Portugal pode estar a vacinar em média 81 mil pessoas por dia. É a estimativa feita pelo vice-almirante Gouveia e Melo, em entrevista à TVI 24.

Nestas declarações, o militar considera que os atrasos na entrega de vacinas comprometem o que estava inicialmente estabelecido, revelando que "foram contratualizados quatro milhões de vacinas" para serem entregues no primeiro trimestre e que apenas "vieram dois milhões" de doses.

Apesar disto, refere o plano está bem estruturado e sequenciado.

Sobre as irregularidades na administração das vacinas, Gouveia e Melo garante que "em cada mil vacinas administradas, houve uma que não cumpriu com as regras", deixando claro que o objetivo é que não haja qualquer uso indevido.