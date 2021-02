Covid-19. Vacinação da PSP com “estrutura dedicada” e apoio do SNS

Veja também:

Os agentes da PSP vão vacinados contra a Covid-19 em Lisboa “numa estrutura dedicada” e partilhada com outras entidades, enquanto nos restantes distritos a vacinação será, “em princípio”, executada com o apoio do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Numa resposta enviada à agência Lusa esta quarta-feira, a Direção Nacional da PSP referiu que o plano de vacinação desta força policial está integrado no plano de contingência em execução, o qual se encontra “em finalização”.

“No distrito de Lisboa, os polícias serão vacinados numa estrutura dedicada, organizada em comunhão de esforços com a Cruz Vermelha e a GNR. Nos demais distritos a vacinação dos polícias será, em princípio, executada com o apoio da infraestrutura do SNS”, lê-se na resposta.

A PSP dá conta de que “serão, naturalmente, equacionados todos os pontos de vacinação em permanente e estreita coordenação com as autoridades de saúde”.

Esta resposta surge depois da Lusa ter solicitado um esclarecimento à PSP a propósito das declarações do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira.

O autarca disse esta manhã, quando apresentava o centro de vacinação contra a Covid-19 ‘drive-thru’ do Queimódromo do Porto, que este espaço estava pronto para abrir no dia 15 com a vacinação de 3.000 agentes da PSP, mas o processo foi cancelado por iniciativa do Comando Nacional.

