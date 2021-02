Covid-19. Governo quer testagem gratuita e sem prescrição clínica

A Renascença sabe que o Governo tem pressionado a Direção-Geral de Saúde (DGS) a rever o plano de testes , o que vai acontecer agora. A revisão do plano de testagem já foi pedida pela ministra à DGS e vai arrancar.

“Vale a pena recordar que uma perspetiva mais médica, mais clínica, continua a entender que os testes não devem ser prescritos independentemente da circunstância de uma necessidade clinicamente comprovada”, explicou, adiantando que “a questão da utilização mais generalizada de outros profissionais que não profissionais de saúde na realização de inquéritos epidemiológicos também se depararam com dificuldades de entendimento sobre aquilo que é e aquilo que não é o conceito de inquérito epidemiológico”.

Perante os deputados, assumiu que tem havido divergências sobre a necessidade de aumentar a testagem: “a questão relacionada com a utilização mais ou menos massiva dos testes tiveram entendimentos distintos”, afirmou.

O aumento da testagem à Covid-19 é uma das prioridades da ministra da Saúde para 2021. Marta Temido está nesta quarta-feira no Parlamento, na primeira audição regimental do ano. Na intervenção inicial, definiu a testagem como um dos primeiros desafios deste ano.

No Parlamento, Marta Temido definiu o guião do novo plano. “Para efeitos de recomendação da realização de um teste, deve ser considerado todo o contacto, independentemente do nível de risco”, disse.

Ou seja, não haverá restrição à “realização de teste àquilo que é um contacto classificado como de risco na avaliação epidemiológica”, podendo ser avaliado que teste aplicar, dentro daquilo “que são as várias tipologias de testes no mercado”, aos vários contactos, “de risco e contactos de mais baixo risco”.

Além disso, deve ainda ser ponderado “ativamente aquilo que é a realização massiva de testes em setores da atividade económica que neste momento não estão parados. Por exemplo, indústria e construção civil”, anunciou.

O novo guião já foi transmitido à DGS e Marta Temido quer uma resposta o mais rápido possível. A ministra quer “acesso gratuito, pago pelo Estado, obviamente, a estas metodologias e a sua disponibilização em locais simples, prescindindo daquilo que é a prescrição clínica”.

Além disso, defende “o entendimento mais restritivo da utilização dos testes na circunstância de teste de diagnóstico, de confirmação de doença, mas passando mais como metodologia de identificação precoce de eventuais casos suspeitos e de segregação no sentido positivo de pessoas infetadas, protegendo-as e protegendo a sociedade”.

“Este foi o pedido que politicamente foi feito às instâncias técnicas, que têm agora que se pronunciar sobre ele e esperamos que o façam brevemente para ultrapassarmos este tema”, concluiu.