Covid-19: DGS alarga testes rápidos a escolas, fábricas e construção civil

A DGS também alarga os critérios de testagem covid-19 a todos os contactos com pacientes infetados, sejam de alto ou baixo risco.

A Direção-Geral da Saúde também preconiza "a implementação de rastreios regulares", com testes rápidos, "em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social (trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construção civil, entre outros)".

No âmbito da nova estratégia de testagem, a DGS defende "a disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS".

Até agora, só eram recomendados testes laboratoriais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) a contactos de alto risco com doentes com o novo coronavírus.

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou esta quarta-feira que o aumento da testagem à Covid-19 é uma das prioridades para travar a pandemia de Covid-19.

No Parlamento, Marta Temido definiu o guião do novo plano. “Para efeitos de recomendação da realização de um teste, deve ser considerado todo o contacto, independentemente do nível de risco”, disse.

A ministra quer “acesso gratuito, pago pelo Estado, a estas metodologias e a sua disponibilização em locais simples, prescindindo daquilo que é a prescrição clínica”, e o alargamento da realização massiva de testes em setores da atividade económica que neste momento não estão parados, como a indústria e construção civil.