Covid-19: DGS alarga testes rápidos a escolas, fábricas e construção civil

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira o alargamento dos critérios de testagem covid-19 a todos os contactos, sejam de alto ou baixo risco.

Até agora, só eram recomendados testes laboratoriais no Serviço Nacional de Saúde (SNS) a contactos de alto risco com doentes com o novo coronavírus.

No âmbito da nova estratégia de testagem, a DGS defende "a disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS".

A Direção-Geral da Saúde também preconiza "a implementação de rastreios regulares", com testes rápidos, "em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social (trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construção civil, entre outros)".

