Covid-19. Detetados dois primeiros casos da variante brasileira em Portugal

Foram detetados dois casos da variante brasileira do novo coronavírus na região de Lisboa.

A informação foi avançada pela SIC Notícias esta quarta-feira.

Ambos os casos desta estirpe, considerada mais perigosa pelo seu maior potencial de contágio, foram detetados pelo laboratório Unilabs, que já comunicou a situação à Direção-Geral de Saúde.

As amostras foram, entretanto, enviadas para o Instituto Ricardo Jorge, que vai fazer o seguimento epidemiológico destes casos.

No plano europeu, Bruxelas acompanha “atentamente” o surgimento de novas mutações do coronavírus responsável pela Covid-19, em particular a que provém do Brasil e está em contacto com laboratórios para garantir que as vacinas garantem proteção.

Portugal é visto como uma possível porta de entrada na Europa da estirpe brasileira, o que levou o Reino Unido decidiu cancelar todos os voos a partir de Portugal.

Da mesma forma que Portugal suspendeu as ligações de e para o Brasil, pelo menos até 14 de fevereiro.

A variante brasileira foi identificada pela primeira vez no Japão, a 2 de janeiro, em dois elementos de uma família que chegou ao aeroporto de Tóquio num avião proveniente do Brasil.

Em território europeu, o primeiro caso foi identificado em Espanha, a cinco de fevereiro. Esta terça-feira, foi, também, registado um caso na Suíça.

À escala global, a variante brasileira já foi detetada em 10 países.