“Abate excessivo”. Proibição de caçar mantém-se na Herdade da Torre Bela

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) decidiu manter a suspensão da atividade cinegética na Zona de Caça de Torre Bela, na Azambuja, após inquérito às montarias realizadas em dezembro passado, foi anunciado esta quarta-feira.

"ICNF determina a manutenção da suspensão da atividade cinegética na Zona de Caça Turística da Torre Bela e a suspensão dos protocolos e acordos com as Organizações do Setor da Caça de 1.º nível", pode ler-se em comunicado.

De acordo com a entidade, o inquérito instaurado para apurar as circunstâncias em que ocorreu o abate de cerca de 540 animais numa montaria, no distrito de Lisboa, foi finalizado.

O inquérito, segundo o ICNF, evidenciou o "abate de um excessivo número de exemplares de espécies cinegéticas, associado a fortes indícios de uma gestão não sustentável da exploração do efetivo de caça existente na Herdade da Torre Bela".

"A matéria apurada indicia ainda dificuldades de controlo do cumprimento das exigências a observar na emissão de licenças de caça para não residentes em território português, emitidas pelas organizações do setor da caça (OSC) de 1.º nível, assim como no que se refere à venda dos selos para marcação dos exemplares de caça maior abatidos em zonas de caça", acrescenta.

Além de manter a suspensão da atividade cinegética, até à conclusão do inquérito em curso no Ministério Público, o ICNF decidiu também suspender os protocolos e acordos celebrados com as organizações do setor da caça de primeiro nível que, em articulação com o instituto, regulam a emissão de licenças de caça para não residentes em território português, a venda dos selos para marcação dos exemplares de caça maior abatidos em zonas de caça e a venda de livros de autorizações especiais de caça.

A suspensão dos acordos com as organizações da caça estará em vigor até "à operacionalização de um sistema que permita assegurar o controlo desses processos e a fiscalização da utilização das licenças e dos selos", segundo o ICNF.

O ICNF adianta ainda que foi determinado às organizações do setor da caça de primeiro nível que realizem a entrega "de todos os selos não utilizados e dos destacáveis dos selos na sua posse, no prazo de 20 dias a contar da notificação para o efeito, bem como informar a que Entidades Gestoras de Caça foram". .