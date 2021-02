Um alerta de tsunami foi desencadeado esta quarta-feira para a Nova Zelândia após um sismo de 7.7 na escala de Richter, com epicentro no Pacífico Sul, junto às ilhas Lealdade.

A Proteção Civil neozelandesa diz que são esperadas "correntes fortes e fora do comum", bem comum "ondas imprevisíveis".

As autoridades recomendam à população da costa Norte do país que abandone as zonas costeiras e o estuário dos rios.