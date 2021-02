Nova Zelândia: Alerta de tsunami após sismo de 7.7 na escala de Richter

Um alerta de tsunami foi desencadeado esta quarta-feira para a Nova Zelândia (quinta-feira no local) após um sismo de 7.7 na escala de Richter, com epicentro no Pacífico Sul, junto às ilhas Lealdade.

A Proteção Civil neozelandesa diz que existe a possibilidade de se verificarem "correntes fortes e fora do comum", bem comum "ondas imprevisíveis".

As autoridades recomendam à população da costa Norte do país que abandone as zonas costeiras e o estuário dos rios.

No momento do sismo e do alerta era madrugada na Nova Zelândia, diminuindo o risco de se encontrarem pessoas dentro de, ou perto do mar.

O alerta abrange ainda outras ilhas do Pacífico, como as Fiji e Vanuatu.

O sismo verificou-se cerca das 2h20 da madrugada, hora local, e o epicentro foi localizado como sendo a 401 km a leste da Nova Caledónia, a uma profundidade de 33 km.

As autoridades australianas dizem que não existe qualquer alerta para o território australiano.