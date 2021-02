Duas máscaras são melhores que uma?

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números Quando se trata de se proteger contra as variantes do novo coronavírus, duas máscaras podem ser melhores do que uma. O método tem ganho popularidade nos Estados Unidos. O maior especialista em doenças infeciosas do país, Anthony Fauci, recomenda mesmo que todos os norte-americanos usem duas máscaras sobrepostas, em vez de apenas uma. Médicos e profissionais de saúde pública dizem que qualquer proteção é melhor do que nenhuma. "O tipo certo de máscara é aquela que é usada consistentemente sobre o nariz e a boca sempre que se está num espaço público", disse o médico Matt Binnicker, presidente da Sociedade Pan-Americana de Virologia Clínica, à agência Reuters. "Neste momento, devemos concentrar-nos mais em alcançar esse objetivo do que em preocupar-nos com a dupla máscara". Se optar por colocar duas máscaras, aqui estão algumas dicas a considerar.

Em que locais devo usar máscara dupla? O tipo e número de máscaras de que necessita dependerá do local para onde vai, segundo Josh Schiffer, médico e professor no Centro de Investigação do Cancro Fred Hutchinson, nos EUA. "É mais importante usar a máscara de forma eficaz e consistente em ambientes de maior risco". Schiffer recomenda o uso de uma máscara de pano ao passear o cão, por exemplo, e a mudança para uma máscara FFP2 ou dupla quando se vai para o escritório, mercearia ou outros locais de maior risco, como hospitais ou centros de saúde.

Quais os materiais recomendados? "Se devidamente usadas, todas as máscaras são eficazes", diz Lawrence Gostin, diretor do Instituto O'Neill de Direito Sanitário Nacional e Global da Universidade de Georgetown, nos EUA. Mas o material e o tamanho da máscara podem fazer maior diferença do que o número das mesmas. "A máscara dupla é vaga porque não sabemos qual o tipo de material de que são feitas ou os tamanhos delas", disse Gostin, observando que as máscaras cirúrgicas e as FFP2 têm melhor desempenho. Os peritos concordam que uma máscara facial eficaz deve ter várias camadas. "Nesta altura, recomenda-se o uso de uma máscara facial com duas a três camadas", diz Raed Dweik, médico e presidente do Instituto Respiratório da Clínica Cleveland. "Se a sua máscara já tem várias camadas, não é necessário duplicar a máscara".