O espanhol Pedro Porro, do Sporting, foi eleito o melhor defesa no mês de janeiro na I Liga.

O lateral-direito recebe o prémio pela terceira vez consecutiva.

Porro teve 31% dos votos dos treinadores da competição, mais que Pepe, do FC Porto, que conseguiu 11%, e Coates, também do Sporting, com 9%.

O melhor guarda-redes em janeiro foi Adán, também do Sporting, e o melhor médio foi Bruno Costa, do P. Ferreira.