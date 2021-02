Nuno André Coelho espera um Braga-FC Porto mais "retraído"

Nuno André Coelho prevê um reencontro entre Braga e FC Porto, esta noite para a Taça de Portugal, com duas equipas mais tímidas, depois de um primeiro contacto, para o campeonato, com dois golos para cada lado.

"Acho que as duas equipas vão entrar mais retraídas e à espera de um erro do adversário. O FC Porto é muito forte e, se estiver em dia inspirado, pode aproveitar um erro do Braga e marcar um golo. Se isso acontecer, fecha-se atrás e depois pode decidir o jogo com um contra ataque, como já aconteceu", refere o antigo central, que representou os dois emblemas, em entrevista à Renascença.