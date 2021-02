Carvalhal. “Pena não termos conseguido ganhar vantagem”

O treinador do Sp. Braga considera que a eliminatória com o FC Porto para a Taça de Portugal continua em aberto.

Carlos Carvalhal começou por dizer que procuraram “fazer o nosso jogo”.

“A primeira parte creio que foi dividida, o FC Porto teve felicidade na forma como conseguiu marcar, a segunda foi inteiramente nossa. Com as expulsões ficámos mais por cima do jogo e fizemos o que tínhamos de fazer. Não entrámos no ‘chuveirinho’, fomos à volta e conseguimos chegar ao empate”, refere.

O técnico arsenalista considera que “foi pena não termos conseguido ganhar vantagem, mas estamos dentro do que era expetável. Nada iria resolver-se hoje e estamos dentro das possibilidades de ir à final da Taça”.

Carvalhal, na flash interview na TVI, lamentou a lesão grave de David Carmo.

“É o que mais se lamenta desta noite. Abdico da vitória num jogo para que um jogador não ficasse lesionado gravemente. Já aconteceu com o Iuri Medeiros, com o Francisco Moura, agora também o Carmo. São coisas que não conseguimos controlar, mas estamos todos muito preocupados”, referiu.

No final da partida, Sérgio Conceição dirigiu-se a Carlos Carvalhal, mas o técnico arsenalista desvalorizou.

O Sp. Braga e o FC Porto empataram 1-1, com golos de Taremi e Fransérgio, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.