Bruno Pinheiro. Estoril ambicioso contra Benfica “favorito”

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril Praia, admite que o Benfica é favorito na meia final da Taça de Portugal de futebol, mas promete que a sua equipa vai fazer tudo para chegar ao Jamor.

"O Benfica é favorito, como era o Rio Ave, o Boavista e o Marítimo [três equipas da I Liga eliminadas pelo Estoril]. Sabemos disso, mas temos vontade de fazer um bom jogo, diminuir essas probabilidades, proporcionar um bom espetáculo e, se possível, sair vitoriosos. O Benfica é favorito, mas vai ter de o mostrar em campo e estou certo de que o Estoril vai ter os seus momentos", disse o técnico de 44 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

O Estoril chega a esta partida depois de dois empates e duas derrotas na II Liga, a pior série da equipa este ano, mas Bruno Pinheiro diz não estar preocupado.

"O futebol é isto mesmo. No início da época, conseguimos ganhar jogos sem grande domínio e, hoje, que temos mais controlo, mais posse de bola e oportunidades, não estamos a marcar. É futebol. Faz parte. Estamos satisfeitos com o que a equipa produz, mas tem faltado o golo", disse o treinador, que admite que vai fazer "seis ou sete alterações" no onze inicial para o jogo desta quinta feira.

Quanto ao Benfica, Bruno Pinheiro frisa que "vai ser sempre uma equipa forte, a tentar resolver o jogo o mais rápido possível" e reitera que não espera um adversário "fragilizado" pelos maus resultados desta época.

Depois de explicar que uma eliminatória a duas mãos "condiciona a festa da Taça" e "favorece a equipa mais forte", Bruno Pinheiro admite que gostava de chegar à final da “prova rainha”, mas que subir à I Liga é o seu maior desejo.

"Gostava de ver o Estoril todos os fins de semana entre os grandes e não esporadicamente na Taça de Portugal. Era fantástico ver o Estoril competir com o Benfica e com os outros todos aos fins de semana na I Liga", concluiu o técnico estorilista.

O Estoril recebe na quinta-feira o Benfica, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, agendado para as 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota.