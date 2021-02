Bruno Costa, médio do mês na I Liga

O jovem Bruno Costa, do P. Ferreira, é o “médio do mês” da I Liga no mês de janeiro.

O centrocampista dos pacenses teve 13% dos votos dos treinadores principais da prova, superando a concorrência do colega de equipa Eustáquio, que somou 11%, e de Sérgio Oliveira, jogador do FC Porto e eleito no mês de dezembro, com 9%.

Durante o mês de janeiro, Bruno Costa apontou três golos no total de quatro vitórias, ajudando ao percurso 100% vitorioso do P. Ferreira no período em análise.