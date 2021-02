Adán reeleito melhor guarda-redes do mês

Antonio Adán foi eleito o melhor guarda-redes do mês de janeiro da I Liga, segunda distinção consecutiva, depois de ter sido o melhor de dezembro. O espanhol do Sporting reuniu 27% dos votos dos treinadores principais da competição

Nos quatro jogos realizados para o campeonato em janeiro, Adán, de 33 anos, sofreu apenas um golo, frente ao Rio Ave. Manteve a baliza a zeros frente a Braga, Boavista e Nacional da Madeira.

Jordi, do Paços de Ferreira, ficou em segundo lugar, com 23% dos votos e Matheus, do Braga, recolheu 15% das preferências.