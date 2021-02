Wolverhampton renova com Jonny Otto até 2025

O Wolverhampton anunciou a renovação de contrato com Jonny Otto até ao final da temporada 2024/25. O lateral-esquerdo, três vezes internacional por Espanha, cumpre a terceira época no clube inglês e se cumprir o acordo ficará sete anos ao serviço dos Wolves.

A renovação surge numa altura em que Otto está de regresso à competição, após seis meses de paragem, devido uma lesão grave sofrida num joelho.

O antigo jogador do Celta de Vigo, de 26 anos, voltou a jogar no último fim de semana frente ao Leicester City, com Nuno Espírito Santo a substitui-lo ao intervalo.