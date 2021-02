O Real Madrid venceu o Getafe por 2-0, em partida em atraso da primeira jornada da Liga espanhola.

Os golos dos “merengues” foram apontados por Benzema e Mendy.

Com este triunfo, a equipa de Zidane isola-se no segundo lugar, com 46 pontos em 22 jogos.

O líder do campeonato é o Atlético Madrid, com 51 pontos, em 20 jogos disputados.