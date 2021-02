Taxa de desemprego sobe para 6,8% em 2020, abaixo das previsões

A economia portuguesa perdeu cerca de 99 mil empregos, em média, em 2020, face ao ano anterior, interrompendo o ciclo de aumentos iniciado em 2014. Um número que representa um deréscimo de 2% no emprego, em Portugal. A taxa de desemprego fixou-se nos 6,8%, abaixo das previsões do Governo.

O Executivo projetava uma subida neste indicador de 8,7%, estimativa mais otimista que a do Conselho das Finanças Públicas (10%), mas mais pessimista que a do Banco de Portugal (7,2%). O valor alcançado fica, por isso, abaixo de todas as previsões.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituo Nacional de Estatística (INE), a taxa de desemprego foi de 7,1% no quarto trimestre, menos 0,7 pontos percentuais face ao trimestre anterior e mais 0,4 pontos percentuais face ao período homólogo.

A população desempregada, estimada em 373,2 mil pessoas, diminuiu 7,7% (30,9 mil) em relação ao trimestre anterior e aumentou 5,9% (20,8 mil) relativamente ao quarto trimestre de 2019.

Dados da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho já apontavam para uma duplicação dos despedimentos coletivos face a 2020. O número fixou-se nos 698 processos iniciados no ano passado, abrangendo um universo total de 8299 trabalhadores. Cerca de 5% acima dos processos iniciados 2014, último ano da troika em Portugal.

Importa referir que os trabalhadores em layoff são incluídos pelo INE na população empregada.

O aumento da população inativa, face a 2019, levou a uma diminuição da população sobre a qual é calculada a taxa de desemprego. Também esta variação pode ajudar a explicar os resultados menos negativos face às previsões e que contrastam com uma queda bastante mais acentuada do PIB, que diminuiu 7,6% de acordo com os dados preliminares do INE.