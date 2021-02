Covid-19. Dez mil empresas pediram apoio para pagar a renda

Em menos de uma semana, mais de 10 mil empresas pediram apoio para pagar as rendas. A informação foi avançada nesta quarta-feira de manhã pelo ministro da Economia, no Parlamento.

O Governo abriu as candidaturas no dia 4 de fevereiro “e, até esta altura, mais de 10 mil empresas já entregaram a candidatura a este programa para pagar as rendas”, referiu aos deputados da comissão parlamentar de Economia.

Pedro Siza Vieira não adiantou o valor que o Governo prevê gastar neste programa, mas diz que, inicialmente, estão previstos 300 milhões de euros – um valor que vai ser reajustado tendo em conta os pedidos de apoio para as rendas comerciais.

Os deputados questionaram ainda o ministro sobre outros apoios que o Governo lançou para apoiar a economia e em que medida estão a chegar efetivamente às empresas.

Pedro Siza revelou que o Programa Apoiar recebeu 49.010 candidaturas e 582 milhões de euros de apoios aprovados, dos quais 307 milhões já foram transferidos para as empresas. Esse programa tem 1.200 milhões de euros disponíveis, de acordo com o ministro, o que resulta da soma entre os 900 milhões de euros do Apoiar e os 300 milhões de euros para as rendas.