Jorge Jesus. Lucas Veríssimo “é mais rápido do que os outros” centrais do Benfica

O treinador do Benfica deixou elogios a Lucas Veríssimo, o mais recente reforço dos encarnados.

Namoro antigo de Jorge Jesus, o que pode trazer o defesa Lucas Veríssimo à equipa? O técnico responde:

“O Lucas Veríssimo chegou há três dias e está a adaptar-se. É mais rápido do que os outros. Mais rápido do que o Otamendi, do que o Vertonghen, do que o Jardel e do que o Morato. Veio para acrescentar, mas este ainda não é o momento para o lançarmos no jogo. Só se um dos outros centrais se lesionar”, refere Jesus.

Questionado sobre se iria passar a utilizar três centrais com regularidade, após a chegada de Lucas Veríssimo, o treinador do Benfica responde que essa não é a prioridade.

“O Santos jogava muito com três defesas e ele estava habituado a esse sistema. O Vertonghen também está habituado a isso. Mas não é um esquema que seja a minha prioridade”. No entanto, “pode ser a minha escolha num ou noutro jogo, sobretudo para os jogos da Liga Europa para nos dar mais equilíbrio na zona central, mas menos nos jogos da Liga.”

Quanto à adaptação do atleta, Jorge Jesus acredita que será rápida até porque “tem estado a competir. Acho que a ambientação não vai ser difícil”.

“Ele [Lucas Veríssimo] já teve Covid-19, portanto não vai ficar três ou quatro semanas parado, porque a Covid não são só dez dias: são dez dias para começar a treinar, mas depois é preciso recuperar o peso, recuperar das dores no peito, enfim. Isto não é uma constipaçãozinha”, reafirma.

Lucas Veríssimo, 25 anos, foi apresentado esta terça-feira no Benfica e assinou até 2025.