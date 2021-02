Jorge Jesus. Covid “não explica tudo”, mas foi “o responsável número um”

O treinador do Benfica concordou com as palavras do vice-presidente, Rui Costa, quando disse que “a Covid-19 não explica tudo” sobre o momento da equipa de futebol, mas frisou que teve responsabilidade.

Questionado sobre as palavras do antigo jogador, numa entrevista dada durante a quarentena do técnico, Jesus concordou que “todos têm de assumir a responsabilidade”, mas sublinhou que o surto que afetou o grupo de trabalho encarnado foi “o responsável número um por tirar os jogadores da sua melhor forma”.