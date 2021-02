Jorge Jesus aponta Sporting como "principal favorito ao título"

Jorge Jesus não desiste da luta pelo título, mas assume que, neste momento, "o principal favorito é o Sporting". "Ninguém tem dúvidas de que o Sporting é o principal favorito. Faltam ainda muitas jornadas, mas o principal favorito é o Sporting, com muito mérito", diz o treinador do Benfica, acrescentando que a equipa de Rúben Amorim tem ainda beneficiado da "vantagem de jogar semana a semana, ao contrário do Benfica, do Porto e do Braga". Jesus não inveja essa "vantagem" porque isso significa que os encarnados estão em várias competições e, apesar dos 11 pontos de distância para o Sporting, dos três para o FC Porto e da desvantagem no confronto direto com o Braga, à entrada para a 19.ª jornada, a sua equipa ainda poderá ir a tempo de recuperar.

Benfica tem palavra a dizer "Começou a segunda volta, sabemos que temos muitos pontos de atraso, mas também sabemos que no futebol tudo pode mudar. O que aconteceu ao Benfica [casos de Covid-19] pode acontecer a outra equipa qualquer. Estamos preparados para o nosso desafio jogo a jogo, mas acreditando que ainda temos uma palavra a dizer", observa, durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Estoril, para as meias-finais da Taça de Portugal. "O nosso principal objetivo é o campeonato, sempre foi. Temos vários objetivos em segundo lugar, mas a nível nacional é a Taça de Portugal", acrescenta.

O treinador não atribui maior peso à competição do que, pela má campanha na Liga, mas salienta a sua relevância. Reconhecendo que do outro lado terá um adversário "motivado" por defrontar o Benfica, JJ anuncia que os seus jogadores estarão tão motivados quanto os do Estoril.