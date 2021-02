Andrade: "Jorge Jesus não vai facilitar contra o Estoril"

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio, com experiência em jogos de Taça de Portugal tanto do lado do pequeno, como do lado do grande, aposta que o Benfica "vai tentar fazer golos o mais depressa possível" para, tal como sucedeu com o Famalicão, poder "gerir o jogo a seu bel-prazer".

Andrade destaca, ainda, que a pouco e pouco a equipa tem apresentado maior solidez defensiva e sem golos encaixadas nos dois últimos jogos estará mais confiante na Amoreira.

Pela frente, os encarnados, a realizar uma época aquém das expetativas, terão um Estoril-Praia que, além da campanha na Taça, está na luta pela subida à I Liga. A equipa de Bruno Pinheiro perdeu algum fôlego nas últimas jornadas e perdeu a liderança para a Académica. Ainda assim, tem um percurso positivo.