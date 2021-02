Casa do Artista: Guitarrista José Maria Carvalho morre de Covid-19

Veja também:

O viola de fado José Maria Carvalho, que acompanhou a fadista Argentina Santos, morreu esta terça-feira aos 91 anos, vítima de covid-19, disse à Lusa fonte da Casa do Artista. É a quarta vítima mortal naquela residência de Lisboa, nas últimas semanas, devido ao novo coronavírus.

Natural do Porto, onde nasceu em 1929, José Maria Carvalho fez parte, durante décadas, do elenco da casa de fados Parreirinha de Alfama, em Lisboa, onde acompanhou, além de Argentina Santos (1926-2019), Alcindo de Carvalho (1932-2012), Lina Maria Alves (1926-2007), Mariana Silva e Luís Tomar, entre outros intérpretes.

A Associação Portuguesa dos Amigos do Fado, em comunicado, referiu-se a José Maria de Carvalho como "um dos últimos músicos de uma geração que fez percurso nas casas de fado, com as quais confundiu o seu percurso artístico".