Sousa Cintra aprova discurso de Amorim. "Não vale a pena embandeirar em arco"

Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, concorda com o discurso do treinador Rúben Amorim em não assumir uma candidatura ao título, porque recorda que ainda há muito campeonato pela frente até ao final da temporada.

Em declarações a Bola Branca, o antigo dirigente entende que ainda é cedo para se falar nisso, recordando o que aconteceu em outra épocas com outros clubes que tinham uma larga vantagem e acabaram por perder o campeonato.

"Os sportinguistas não querem falar antes do tempo, porque ainda falta jogar a segunda volta do campeonato. Não vale a pena neste momento estarmos a embandeirar em arco. Acho que o treinador está a ter um discurso muito bom, um discurso de cautela mas de confiança. Tudo pode acontecer, já aconteceu no passado alguns clubes estarem na frente e acabaram por não ficar em primeiro lugar, por isso não vale a pena dizermos que vamos ser campeões, mas vamos lutar por isso, estamos na corrida", destaca.



O ex-presidente leonino espera que a equipa vença esta terça-feira, em Barcelos, contra o Gil Vicente, para continuar a sua caminhada na liderança do campeonato. O dirigente espera um jogo difícil e deixa rasgados elogios ao plantel e ao treinador, afirmando que não espera outro resultado que não a vitória.

"Vai ser um jogo difícil e muito competitivo, mas o Sporting está muito moralizado e tem uma equipa fantástica. Uma equipa que acredita sempre que pode ganhar, e joga sempre para ganhar. O Sporting tem uma dinâmica muito grande, e por isso parabéns ao treinador e aos jogadores, porque dá gosto ver o Sporting a jogar, por isso hoje não espero outra coisa que não seja a vitória do Sporting", afirma.

Uma vitória da equipa de Alvalade coloca o Sporting com oito pontos de vantagem para o FC Porto e com 11 para Benfica e Sporting de Braga.