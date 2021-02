Depois do empate registado em Braga no principal encontro do início da segunda volta do Campeonato, aumentou naturalmente a expectativa à volta do regresso do Benfica ao seu estádio, onde iria encontrar-se com o titubeante Famalicão, este em ano divergente daquilo que foi capaz de fazer no ano passado.

A obrigação do Benfica apontava, sem reservas, para uma vitória substantiva.



O atraso já registado na tabela classificativa não dava margens para mais deslizes, e era sobretudo importante regressar às boas exibições associadas a resultados diferentes de alguns verificados até aqui.

E, depois, havia também o reaparecimento do treinador Jorge Jesus, ausente do comando direto da sua equipa há uma quinzena de dias, um motivo sempre capaz de ajudar às melhorias que se impunham, depois do semi-cataclismo que estava a varrer o estádio vermelho.



O começo do jogo com os famalicenses tornou-se de bom augúrio: dois golos em sete minutos, abria um horizonte cheio de luz, e deixava mesmo a ideia de que, finalmente, a goleada estava a caminho. Mas, puro engano. O ritmo de toda a primeira parte ainda permitiu um acentuado domínio, mas na fase complementar instalou-se de novo a vil tristeza. E, por isso, afirmamos acima que se tratou tão-somente de meio regresso ao bom futebol.



A vitória dos benfiquistas nunca esteve em dúvida, mas a organização dos famalicenses trouxe de volta a tremideira que tantas vezes já esteve em campo nos desafios do emblema da águia.



Um facto também evidente e que cada vez mais parece difícil desmentir: sem Rafa e sem Pizzi a equipa de Jorge Jesus tem um rendimento diferente, e fica mais vezes à vista uma maior solidariedade entre os onze vestidos de águia ao peito.



Hoje é, entretanto, mais um dia importante: o Sporting vai a Barcelos, para aí tentar repor a diferença pontual para com o FC Porto, Sporting de Braga e Benfica.



Do que serão capazes os jogadores de Rúben Amorim só logo à noite se verá.