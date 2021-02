Sérgio Conceição não recebe suspensão e pode orientar FC Porto em Braga

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, vai poder estar no banco no jogo contra o Sporting de Braga, na quarta-feira, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O Conselho de Disciplina revelou o mapa de castigos da última jornada e o técnico portista, que foi expulso no jogo do campeonato, no domingo, recebe apenas uma multa e não recebe jogos de suspensão.

O técnico tem de pagar 1020 euros por "limites da respetiva área técnica, deslocando-se até ao meio campo, gesticulando e protestando uma decisão da equipa de arbitragem", afirmando que a bola tinha saído no lance que dá origem ao primeiro golo dos minhotos.

Jesús Corona, que foi expulso, recebe um jogo de castigo, depois de ter sido expulso por acumulação de amarelos.