Otávio e Zaidu ainda lesionados na véspera do Braga

O FC Porto realizou, esta terça-feira, o último jogo antes da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal em Braga, ainda sem Zaidu e Otávio.

Os dragões continuam com cinco jogadores no boletim clínico: Marcano (treino integrado condicionado), Mbaye (ginásio), Otávio (tratamento), Nanu (repouso e tratamento) e Zaidu (treino condicionado). O lateral-esquerdo saiu lesionado

O FC Porto não agendou conferência de imprensa de Sérgio Conceição, sendo que o treinador não deve prestar declarações à imprensa, depois de também não ter falado aos jornalistas no final do jogo contra o Braga, no domingo.

Conceição foi expulso por Artur Soares Dias e ainda aguarda decisão sobre um possível castigo.

O Sporting de Braga-FC Porto está marcado para esta quarta-feira, às 20h15, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.