"Casamento de Sérgio Conceição com o FC Porto ainda é muito feliz"

No entanto, o comentador recorda que Sérgio Conceição é consensual entre os adeptos e tem feito um grande trabalho e o rumor de Pepa "não se justifica". Cândido Costa diz que Conceição ficará na história como o treinador que travou o inédito pentacampeonato do Benfica.

Para Cândido Costa, Pepa tem qualidades muito interessantes e será um grande treinador: "Não está em causa o valor do Pepa, que é meu amigo e por quem tenho apreço. Reconheço-lhe capacidades muito interessantes e tenho a certeza que será um grande treinador".

"Sérgio Conceição não é perfeito nem o quer ser, mas o casamento com o FC Porto ainda é muito feliz. Ele devolveu à equipa uma identidade muito própria e um sentido de trabalho apurado e isso não tem preço. Muitos diziam que a mística se tinha perdido e o Sérgio trouxe-a de volta com jogadores que andavam emprestados a outros clubes e desvalorizados, em toda a linha. É verdade que ele está em final de contrato, mas sempre que se abordou o tema da continuidade, ele direcionou-o para o presidente", referiu.

Conceição termina contrato no final da temporada, mas Cândido Costa desvaloriza a situação contratual do técnico a quem reconhece muita qualidade, em declarações a Bola Branca.

Cândido Costa, antigo jogador do FC Porto e comentador desportivo, acredita que o "casamento" entre o treinador Sérgio Conceição e os dragões ainda é muito feliz, num dia em que o jornal "A Bola" aponta Pepa, treinador do Paços de Ferreira, como possível substituto caso o técnico saia no fim da época.

"Não se justifica colocar agora esta notícia, o FC Porto tem um treinador que é agregador e que tem conseguido feitos importantes para o clube. Para a história ficará o travão que Sérgio Conceição colocou num Benfica que almejava o penta. Um Benfica forte como nunca e com dinheiro que não acabava. Isso não deve ser esquecido, para além do facto de, esta época, a equipa ainda estar em todas as frentes", acrescentou.

Novo duelo contra o Braga é "imprevisível"

Os dragões jogam já esta quarta-feira no terreno do Sporting de Braga, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O FC Porto que, no passado domingo, empatou, precisamentre, em Braga a duas bolas, para o campeonato, depois de ter estado a vencer por 2-0.

Para Cândido Costa, antigo jogador das duas equipas, será um jogo com resultado imprevisivel e o FC Porto não poderá contar com Jesús Corona, expulso no domingo.