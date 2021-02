Iniciativa Liberal e Chega defendem abrandamento das medidas de confinamento

Veja também:

A Iniciativa Liberal (IL) e o Chega, que foram ouvidos esta terça-feira pelo Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência, defendem um abrandamento de algumas medidas de confinamento decretadas no âmbito da pandemia de Covid-19.

A IL mostra surpresa com a possibilidade assumida pelo primeiro-ministro, António Costa, de que pode ser preciso manter o confinamento até final de março.

O deputado João Cotrim de Figueiredo diz que, apesar de a fase crítica ainda estar longe de ser ultrapassada, os dados da reunião desta terça-feira no Infarmed revelam que é possível e desejável aliviar algumas medidas, sob pena de a economia não resistir.

“Eu fiquei um pouco surpreendido com o senhor primeiro-ministro dar isso como adquirido, porque eu penso que haverá, sobretudo a partir do final do mês de fevereiro, condições para reponderar com muita prudência, rigor e muita base em elementos científicos, relaxamento de algumas medidas”, defende o deputado da IL.

O liberal começaria o desconfinamento por situações que considera “mais danosas, quer para a desigualdade de Educação quer para a saúde mental, que começa a ser um problema sério para grande parte da população”.

João Cotrim de Figueiredo considera que mais seis semanas de confinamento geral, ao nível atual, poderá tornar estes problemas irreversíveis.

“Eu acho que há razões para considerar, muito antes do fim de março, o relaxamento de medidas, muito cirúrgicas, muito bem ponderadas e nunca dando a entender que temos a pandemia sob controlo, porque não a teremos enquanto a vacinação não produzir imunidade de grupo”, frisou.

Depois da reunião por videoconferência com o Presidente da República, o líder da IL também revelou que Marcelo Rebelo de Sousa foi sensível a rever no decreto do estado de emergência algumas proibições, como a do surf, da pesca ou outros desportos individuais, como atletismo.

Há proibições a mais, que não são eficazes para o combate à pandemia, mas prejudicam a saúde mental, reforçou João Cotrim Figueiredo.