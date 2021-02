Reclusos ajudam crianças com necessidades especiais a estudar. “A reinserção é reeducação em fim de linha”

Uma turma de estudantes de informática, composta por reclusos do Estabelecimento Prisional de Castelo Branco, e uma turma de jovens “meninos” com necessidades educativas, do projeto “Sim, Somos Capazes”, do Agrupamento de Escolas de Canelas, em Vila Nova de Gaia, podem parecer dois universos mais que apartados. À primeira vista, a probabilidade de se cruzarem seria quase nula. Mas foi isso que Paulo Serra e Luís Baião fizeram acontecer. E com sucesso.

Paulo e Luís moram em cidades diferentes, a mais de 300 quilómetros de distância, e nunca estiveram juntos em pessoa. Até há pouco mais de três meses, nem sequer se conheciam. Os dois, contudo, têm algo em comum: são professores por vocação; em novembro do ano passado, ambos estiveram nomeados para o prémio Global Teacher Prize Portugal.

“Através das dinâmicas de grupo, percebemos que tínhamos pontos em comum. Os dois temos formação para lidar com crianças com necessidades especiais”, recorda Paulo.

Na cerimónia de entrega do prémio, que decorreu de forma digital devido à pandemia, Luís partilhou com Paulo alguns dos jogos que usa e desenvolve com o programa Power Point para facilitar a aprendizagem dos alunos com necessidades educativas com quem trabalha em Canelas. E o albicastrense, que é docente que informática, “achou imensa piada”.

Passadas apenas três semanas, nasceu o +Power, um projeto que visa desenvolver tecnologias de apoio educativo para crianças com necessidades especiais, “através da reciclagem de materiais informáticos, promovendo a reinserção, a inclusão e o voluntariado”.

Até agora, os alunos de Paulo já construíram 20 consolas que são utilizadas pelos alunos de Luís. Ao mesmo tempo, já há professores a receber formação para utilizar esses equipamentos e os jogos de PowerPoint.

A 27 de janeiro, os dois professores organizaram um workshop online que contou com a participação de dezenas de pessoas e um representante do Governo. Têm nas mãos uma ideia em expansão – como o universo.