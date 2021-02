​Quando a escola de acolhimento se transforma na sala de aulas à distância

No concelho de Cascais, no Agrupamento de Escolas de Carcavelos, foram identificados 94 alunos sem computador. A autarquia liderada por Carlos Carreira teve de encontrar uma solução para que estes estudantes do concelho pudessem retomar as aulas, agora, no regime de ensino à distância.



Graça Oliveira, a diretora do agrupamento, diz em entrevista à Renascença que manter a ligação com os alunos tem sido “o principal desafio” deste ano letivo atípico. Nesta batalha de manter os estudantes “ligados” defrontaram-se com um problema: “tínhamos ainda 94 alunos sem computador. Ainda não tinham sido contemplados pelo Ministério da Educação”.

Estes estudantes não chegaram a receber meios a tempo do retomar das aulas, explica esta responsável pelo agrupamento de Carcavelos, que encontrou resposta na autarquia. “A Câmara Municipal cedeu-nos esses equipamentos e essa parte ficou colmatada”, explica.

No início desta semana, estes alunos retomaram a atividade letiva e alguns deles vão fazê-lo nas escolas de acolhimento. As salas de aula que durante a suspensão serviram para receber os alunos de trabalhadores essenciais, e onde se organizaram atividades, agora passam também a ser a sala de aula alternativa para quem não pode ficar em casa.