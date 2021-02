Pandemia faz subir ameaças ou chantagens na internet

Os pedidos de ajuda à Linha Internet Segura da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), para apoio a vítimas de cibercrime e denúncia de conteúdos ilegais, aumentaram 575,49% entre 2019 e 2020. O pico de telefonemas aconteceu em março do ano passado.

Os dados divulgados esta terça-feira, indicam que a Linha Internet Segura recebeu 587 chamadas telefónicas por parte de vítimas de cibercrime, entre janeiro e dezembro de 2020. Já entre janeiro e dezembro de 2019, foram recebidos 102 contactos.

Números preocupantes, que espelham o tempo da pandemia, assinala a APAV, desde logo o da subida das ameaças ou chantagens online, que, em 2020, aumentou para 172. Em 2019 havia apenas duas denúncias.

Este é o dado que mais se destaca na lista agora revelada, que aponta uma subida generalizada dos casos reportados e, também, dos tipos de crime

De acordo com o responsável pela Linha Internet Segura, Ricardo Estrela, verificou-se “um grande aumento do número de tipo de casos ou de crimes de ameaças feitas sobretudo através de redes sociais ou plataformas de mensagens instantâneas, seja, por exemplo, através do WhatsApp ou outras aplicações similares”.

“Aqui as ameaças envolveram sobretudo ameaças de divulgação de conteúdo íntimo. E pressupunham a maior parte das vezes a existência de uma relação anterior de namoro”, explica à Renascença, Ricardo Estrela.

Em 2020, a APAV atendeu ou deu apoio em mais de 1160 casos. Cerca de 340 acima do ano anterior, com o pico a situar-se entre os meses de fevereiro e junho. As vítimas são, em grande parte, do sexo feminino e a faixa etária com maior incidência situa-se entre os 11 e os 17 anos de idade.

Mas há um outro dado a destacar. Em 2020, surgiram cinco denúncias de conteúdos de abuso sexual de menores, com ligação a Portugal.

“Quer seja porque era uma entidade portuguesa que estava a disponibilizar o espaço para essas imagens serem alojadas, seja porque o website estava associado a um IP português. Em 2019, nós não tínhamos tido nenhum desse tipo de ocorrências”, assinala Ricardo Estrela.

O responsável pela Linha Internet Segura realça que “esses casos, assim que foram identificados, foram logo encaminhados com toda a informação para a polícia judiciária, parceira neste trabalho”.