Marta Temido: "É bastante evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo"

"É bastante evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo", declarou esta terça-feira a ministra da Saúde.

Marta Temido, que falava aos jornalistas após uma reunião com especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa, diz que "as medidas adotadas estão a resultar", mas é preciso continuar com medidas para travar a pandemia de Covid-19.



"Apesar destas medidas estarem a produzir resultados, é bastante evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo, durante o mês de fevereiro e depois sujeito a uma avaliação, mas por um período que hoje os períodos estimarem em 60 dias a contar do seu início", disse a ministra da Saúde.



A governante constata que o confinamento geral está a reduzir o número de novos casos, de mortes, a incidência da doença, começa a aliviar a pressão sobre os hospitais e teve impacto na circulação das novas variantes, nomeadamente da estirpe britânica.



No entanto, o confinamento geral é para continuar até Portugal voltar a ter "cuidados intensivos com ocupação abaixo das 200 camas e incidência a 14 dias abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes". Marta Temido diz que, de acordo com os cenários matemáticos dos especialistas, serão precisos 60 dias para chegar a esse patamar da pandemia.

A ministra da Saúde defende, também, que é preciso "voltarmos a investir no alargamento e multiplicação da testagem massiva".

